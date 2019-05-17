تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة

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١٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

الأهلي

مواجهة هامة يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدورى الممتاز، ويسعى الفريق لمواصلة نتائجه المميزة بعد الخسارة أمام بيراميدز للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري. ويأمل لاعبو الأهلي في تحقيق الفوز على الدراويش خاصة أن مباراة الفريقين في الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ، حيث نجح الأهلي في إدراك التعادل بصعوبة عن طريق محمد شريف لاعبه البديل، وهو الهدف الذي أثار ضجة بعدما شكك الحكام في صحة الهدف بدعوى تسلل مهاجم الأهلي.

وحقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره إنبي، بهدفين نظيفين، سجلهما حسين الشحات، ومروان محسن، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق 7 نقاط



وحقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره إنبي، بهدفين نظيفين، سجلهما حسين الشحات، ومروان محسن، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق 7 نقاط عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني ونفس فارق النقاط عن بيراميدز الثالث، في المقابل تجمد رصيد الفريق البترولي عند 36 نقطة وظل في المركز التاسع بفارق نقطتين عن أقرب مراكز الهبوط.

ويأمل مارتن لاسارتي المدير الفني الأوروجواياني للفريق استمرار النتائج الجيدة التي حققها الأهلي في المباريات الأخيرة، من أجل مواصلة صدارة جدول ترتيب الدوري.