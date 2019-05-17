مؤتمر صحفي في الترسانة لتقديم علاء ميهوب

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١٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
علاء ميهوب
يعقد مجلس إدارة نادي الترسانة مساء اليوم الجمعة، برئاسة طارق سعيد مؤتمرًا صحفيًا، لتقديم الجهاز الفني الجديد، الذي تولى مهمة تدريب الشواكيش بداية من الموسم المقبل بقيادة علاء ميهوب المدير الفني السابق لمنتخب الشباب، ومدير اللجنة الفنية السابق بالنادي الأهلي. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي في الساعة العاشرة مساء اليوم، وكان الترسانة قد أعلن التعاقد مع علاء ميهوب مدربًا للفريق خلفًا للمدير الفني السابق أحمد كشري، الذي رحل عن تدريب الفريق، بعدما احتل الشواكيش المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، "مجموعة القاهرة".
وكان مسئولو الترسانة قد توصلوا إلى اتفاق مع فاروق جعفر على تولي القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد، لكن سرعان ما تراجع ملك النص عن اتفاقه المبدئي وفضل الاستمرار في التحليل فقط عبر قناة النيل للرياضة. وطالب علاء ميهوب المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم الأول بنادي الترسانة، رئيس الشواكيش بالاستعانة
وكان مسئولو الترسانة قد توصلوا إلى اتفاق مع فاروق جعفر على تولي القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد، لكن سرعان ما تراجع ملك النص عن اتفاقه المبدئي وفضل الاستمرار في التحليل فقط عبر قناة النيل للرياضة.
وطالب علاء ميهوب المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم الأول بنادي الترسانة، رئيس الشواكيش بالاستعانة بمدير كرة من النادي الأهلي؛ لتحقيق هدف الفريق بالصعود للدوري الممتاز، كما طالب بوجود مخطط أحمال في الجهاز الفني باختياره، ويدرس مجلس الإدارة طلبات المدير الفني.
وعمل علاء ميهوب مدرباً في قطاع الناشئين بالأهلي لفترة طويلة، قبل أن يتولى منصب المدرب المساعد مع مانويل جوزيه والمدرب العام مع حسام البدري، ثم تولى منصب المدير الفني للنادي المصري، والمدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 95.
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