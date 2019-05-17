انت الان تتابع مؤتمر صحفي في الترسانة لتقديم علاء ميهوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

علاء ميهوب

يعقد مجلس إدارة نادي الترسانة مساء اليوم الجمعة، برئاسة طارق سعيد مؤتمرًا صحفيًا، لتقديم الجهاز الفني الجديد، الذي تولى مهمة تدريب الشواكيش بداية من الموسم المقبل بقيادة علاء ميهوب المدير الفني السابق لمنتخب الشباب، ومدير اللجنة الفنية السابق بالنادي الأهلي. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي في الساعة العاشرة مساء اليوم، وكان الترسانة قد أعلن التعاقد مع علاء ميهوب مدربًا للفريق خلفًا للمدير الفني السابق أحمد كشري، الذي رحل عن تدريب الفريق، بعدما احتل الشواكيش المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، "مجموعة القاهرة".

Advertisements

وكان مسئولو الترسانة قد توصلوا إلى اتفاق مع فاروق جعفر على تولي القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد، لكن سرعان ما تراجع ملك النص عن اتفاقه المبدئي وفضل الاستمرار في التحليل فقط عبر قناة النيل للرياضة. وطالب علاء ميهوب المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم الأول بنادي الترسانة، رئيس الشواكيش بالاستعانة