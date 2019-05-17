إحالة مدير مركز شباب للتحقيق بسبب الإهمال

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١٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

أشرف صبحي

أشاد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمدير مركز شباب العاشر من رمضان والعاملين به، وذلك لالتزامهم بخطة العمل داخل المركز وحرصهم على الوجود المستمر، وتقديم كل الخدمات للأعضاء والمترددين على المركز لممارسة كل الأنشطة المختلفة. ووجه صبحي بسرعة تشكيل لجنة إدارية من مدير المركز والمشرف المالي والمشرف الرياضي، لإدارة شئون المركز لأقرب جمعية عمومية للمركز لانتخاب مجلس إدارة، كما وجه سيادته بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة للإشراف على المركز لبدء العمل على تطويره وطرح جميع الفرص الاستثمارية بحق الانتفاع حتى يتم تطويره على وجه السرعة.

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كما وجه وزير الشباب والرياضة باستخدام الإمكانات المتاحة بالمركز أفضل استخدام ممكن، والذي تتجاوز مساحته 14 فدانا حتى يتوافر بالمركز عناصر جذب للأعضاء. وفي نفس السياق، أعرب وزير الشباب والرياضة عن استيائه من الإهمال داخل المركز وعدم النظافة، حيث أمر بتحويل مدير المركز للتحقيق نتيجة للإهمال السائد داخل