شكرا لقرائتكم النصر بطلاً للدوري السعودي للمرة الثامنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض- "الحياة" | منذ 8 ساعات في 17 مايو 2019 - اخر تحديث في 17 مايو 2019 / 10:54

توج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضةالأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل فريق النصر بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم اعقب فوزه على الباطن بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الـ 30 والأخيرة من المسابقة ، وبذلك يحقق النصر بطولة الدوري للمرة الثامنة في تاريخه .



وفي مباريات أخرى فاز فريق الهلال الوصيف على الشباب 3-2 ، وتغلب التعاون على الفيصلي 2 - 1 لينهي الموسم في المركز الثالث، كما حقق الأهلي المركز الرابع بفوزه على الاتفاق 5 - 0 ، وتغلب الفيحاء على الوحدة 5 - 2 وأحد على الاتحاد 1 - 0 ، وفاز الرائد على الفتح 4 - 0 ، وتعادل القادسية مع الحزم 2 - 2 .

واختتم النصر الموسم برصيد 70 نقطة، مقابل 69 نقطة للهلال وصيف البطل ، والأكثر تتويجا بلقب الدوري برصيد 15 لقبا .

وافتتح النصر التسجيل بهدف سجله المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله في الدقيقة 26 ثم تعادل زياد العونلي للباطن في الدقيقة 53 قبل أن يسجل عبد الرزاق حمدالله هدف الفوز في الدقيقة 57 والذي حسم اللقب لصالح النصر ، فيما حصل مهاجم النصر عبدالدرزاق حمد الله على لقب هداف الدوري بـرصيد 33 هدفا .

Advertisements

وعلى ملعب استاد جامعة الملك سعود، تقدم الهلال بهدف للمهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة السابعة، ثم أضاف البديل سيبستيان جيوفينكو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 52 ، وسجل الشباب عن طريق البرازيلي سيبستياو في الدقيقة 67 ، بعدها تعادل الشباب بهدف للاعب عبد المجيد الصليهم في الدقيقة 87 لكن الهلال حسم المباراة بهدف سجله جوميز من ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع .

وخاض النصر المباراة متفوقا في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن الهلال الذي تمسك بالأمل حتى اللحظة الأخيرة، لكن النصر حقق المطلوب أمام الباطن، وحصد النقاط الثلاث لينتزع اللقب ويحرم الهلال من أن يصبح أول فريق يتوج بلقب الدوري السعودي في ثلاثة مواسم متتالية .

وبذلك يرافق القادسية الباطن وأحد إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ، فيما يلعب الحزم ملحق الصعود والهبوط مع فريق الخليج .

وستشارك 3 أندية مباشرة في الموسم المقبل في دوري أبطال آسيا لكرة القدم وهي النصر " بطل الدوري والهلال " الوصيف " والتعاون " بطل كأس الملك " ..فيما يخوض الأهلي رابع الدوري الملحق الآسيوي .

شرح الصورة : النصر أكمل نصاب البطولة بنقاط الباطن ( الحياة)