شكرا لقرائتكم "الآسيوي" يرشّح الأحمري ضمن 5 مراقبين ومحاضرين لتطوير وتقييم الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 8 ساعات في 17 مايو 2019 - اخر تحديث في 17 مايو 2019 / 10:48

رشّح الاتحاد الآسيوي لكرة السلة المراقب والمحاضر الدولي السعودي منصور الأحمري ضمن 5 محاضرين لتنفيذ برنامج تطوير وتقييم حكام آسيا الذي يستمر لأربع سنوات حتى نهاية عام 2022.



واجتمعت اللجنة في مقر الاتحاد الآسيوي في بيروت وعقدت ورشة عمل لمدة 3 أيّام وضعت خلالها الخطوط العريضة للبرنامج بما في ذلك برنامج السنة الأولى الذي يبدأ في منتصف شهر يونيو المقبل.

وهنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد منصور الأحمري على اختياره ضمن المحاضرين لتطوير وتقييم الحكام في آسيا الذي يعكس وجود كفئات فنية مؤهلة في تمثيل المملكة في الاتحاد الآسيوي لكرة السلة.

شرح الصورة: برنامج التطوير والتقييم يستمر أربع سنوات. (الحياة)