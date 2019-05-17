شكرا لقرائتكم بورتو يعرض على كاسياس البقاء حتى إذا اعتزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 22 ساعة في 16 مايو 2019 - اخر تحديث في 16 مايو 2019 / 22:21

لشبونة-أ ف ب -سيكون بمقدور حارس المرمى الدولي الإسباني السابق إيكر كاسياس البقاء مع ناديه بورتو بمهام مختلفة حتى لو قرر إنهاء مسيرته الرياضية نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مطلع أيار/مايو الحالي، بحسب ما أعلن رئيس النادي البرتغالي الخميس.



وقال جورجي نونو بينتو دا كوستا لصحيفة "أو جوغو" المحلية "هذه رغبتنا. ينتهي عقد كاسياس بعد سنة ونريده أن يبقى ضمن هيكلية أف سي بورتو، وليس فقط لسنة".

وتابع "كاسياس أحدنا وسيكون لديه مكان دائم في أف سي بورتو".

Advertisements

وبحسب "أو جوغو"، لم يقدم كاسياس إجابة قاطعة على الاقتراح المقدم إليه لكنه رحب به "بارتياح"، وأدخل كاسياس الذي يحتفل بعيده الثامن والثلاثين الاثنين المقبل، إلى المستشفى بحالة طارئة اثر أزمة قلبية خلال تمارين فريقه نتيجة انسداد "حاد" في الشرايين. وغادرها بعد خمسة أيام مشيرا ان مستقبله الكروي غير مؤكد.

وقال حارس مرمى ريال مدريد وقائد منتخب إسبانيا سابقا الذي كان برفقة زوجته سارة كاربونيرا "يجب أن أخلد للراحة لمدة أسبوعين أو ربما شهرين، لا أعرف. في الحقيقة، الأمر سيان بالنسبة إلي، والمهم أني هنا الآن، لا أعرف كيف سيكون المستقبل".

وأصبح كاسياس شخصية رمزية مهمة في كرة القدم والرياضة عموما في إسبانيا بعد الفوز بثلاثية تاريخية (كأس اوروبا 2008، مونديال 2010، كأس أوروبا 2012).