شكرا لقرائتكم رئيس برشلونة يؤكد: "فالفيردي هو المدرب الذي نريد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 23 ساعة في 16 مايو 2019 - اخر تحديث في 16 مايو 2019 / 19:00

برشلونة-أ ف ب- أكد رئيس نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم جوسيب ماريا بارتوميو أن مدرب الفريق الحالي ارنستو فالفيردي هو الشخص الذي نريد نافيا الشائعات التي تحدثت عن امكانية تغييره بعد الخروج المذل من نصف نهائي دوري ابطال اوروبا على يد ليفربول الانكليزي.



وقال بارتوميو (الخميس) "يحظى فالفيردي بدعم رئيس النادي ومجلس الادارة، انه المدرب الذي نريد".

واضاف "انه مشروع على المدى المتوسط والبعيد، يملك ارنستو عقدا ونحن سعداء به".

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وكانت فالفيردي تعرض لانتقادات حادة من الصحف المحلية بعد ان تقدم ذهابا على ليفربول بملعب كامب نو بثلاثية نظيفة قبل ان يخسر برباعية نظيفة ايابا على ملعب انفيلد ويخرج من الباب الضيق.

وكان فالفيردي المح الى بقائه في منصبه وصرح السبت الماضي في مؤتمر صحافي سبق مباراة فريقه ضد خيتافي في الدوري المحلي "لقد تحدثت الى الرئيس وشعرت باني مدعوم من قبل النادي".

كما اكد فالفيردي حينها أنه لم يفكر بالاستقالة من منصبه اطلاقا بعد خروج فريقه من المسابقة القارية.

ونجح المدرب في قيادة فريقه الى اللقب المحلي وبامكانه اضافة لقب كأس اسبانيا شرط فوزه على فالنسيا في المباراة النهائية المقررة في 25 ايار/مايو الحالي.