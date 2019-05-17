شكرا لقرائتكم الأهلي يفتح تدريباته للإعلامين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى السماح للإعلاميين بحضور تدريبات الفريق يومي الأحد والاثنين المقبلين، على أن يتم غلق المران يوم الثلاثاء؛ وذلك استعدادا لمباراة الإسماعيلي التي تقام يوم الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ 18 لبطولة الدوري.
كان الأهلى قد حقق فوزا صعبا على إنبى بهدفين نظيفين فى اللقاء الذى جمعهما مساء امس باستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الاسبوع الـ 30 من الدورى الممتاز
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