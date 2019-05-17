شكرا لقرائتكم جروس يقرر تدريبات خفيفة للزمالك بسبب الصيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر السويسري كريستيان جروس، مدرب الزمالك، إجراء الحصة التدريبية اليوم الجمعة، بداية من الرابعة والنصف عصرا،على أن تكون التدريبات خفيفة بسبب الصيام ، وستخصص لإزالة العياء، على أن يجري الحصة التدريبية الثانية والأخيرة على أرضية الملعب البلدي في بركان، الذي سيحتضن المواجهة المذكورة، بداية من الساعة العاشرة ليلا.

وكان عبد المجيد مضران، نائب رئيس نهضة بركان، أبلغ بعثة فريق الزمالك، فور وصولها إلى مدينة وجدة، ليلة أمس الخميس، أن ملعب البلدي في مدينة السعيدية ، الذي سيخوض عليه التدريب الأول استعدادا للمواجهة بينهما، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية، يفتقد للإنارة .

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وخصت إدارة فريق نهضة بركان بعثة الزمالك المصري، التي وصلت أمس الخميس إلى مدينة وجدة، باستقبال حار، استحسنته بعثة الفريق ، ما اعتبرته مؤشرا إيجابيا أن المباراة بينهما ستسودها الرح الرياضية العالية من الجانبين .