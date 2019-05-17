شكرا لقرائتكم "حامد" و "إبراهيم" يعقدان جلسات منفردة مع لاعبى الزمالك لتأهيلهم نفسياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الثنائى طارق حامد ومحمد إبراهيم قائدي الفريق الأبيض، مجموعة من الجلسات المنفردة مع لاعبى الزمالك قبل مباراة الذهاب أمام نهضة بركان فى نهائى الكأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها الأحد المقبل، وذلك من أجل تحفيز لاعبي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية فى المغرب، وتأهيلهم نفسيا بأهمية المباراة وضرورة حسمها لصالح القلعة البيضاء. وطالب قائدي القلعة البيضاء من لاعبى الفريق التركيز الكامل فى لقاء النهائى وضرورة القتال فى الملعب لتحقيق نتيجة تمكنهم من حسم اللقب فى مباراة العودة . Advertisements كما عقد جلسات خاصة مع الحارس عمر صلاح الذى يشارك فى المباراة دون بديلا له، لتأهيله نفسياً للمباراة، فى ظل إيقاف جنش وإصابة عماد السيد .

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