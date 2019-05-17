شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك مجبرون على الإفطار قبل مواجهة نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اضطر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض التدريبات فى نهار شهر رمضان الكريم، استعدادا لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائى الكونفدرالية المقرر إقامتها مساء يوم الأحد المقبل بالمغرب.

وأخطر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق لاعبيه أنه سيجرى المران قبل أذان المغرب في الخامسة مساء اليوم،على ملعب السعيدية بالنجيل الصناعي، وذلك بسبب عدم وجود إضاءة ليلية بالملعب، مما يستوجب إفطار اللاعبين لتركيزهم فى المران.

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وعلم "الخليج 365" أن لاعبو الزمالك رفضوا الإفطار، وتمسكوا بخوض التدريبات بشكل طبيعى أثناء صيامهم.

وتقيم بعثة الزمالك فى فندق "ميليا" على البحر بمفردهم، حيث طلب مرتضى منصور رئيس النادى، من أيمن حافظ، المنسق العام للفريق، اختيار فندق لا يوجد به أحد سوى البعثة، وذلك لفرض مزيد من التركيز.