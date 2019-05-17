شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تؤدي صلاة الجمعة فى المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك صلاة الجمعة فى مسجد فندق ميليا بمدينة السعيدية بالمغرب، حيث ألقى منتصر الرملاوي إداري الفريق خطبة الجمعة. Advertisements وكانت بعثة الزمالك قد وصلت للمغرب فجر اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والمقرر اقامتها الأحد المقبل.

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