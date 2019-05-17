شكرا لقرائتكم أكلات الرياضيين المفضلة.. مانويل جوزيه عاشق للملوخية بالأرانب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحد المقربين من البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وصاحب الإنجازات الأكبر داخل النادى، أن أكثر الأكلات التى أحبها البرتغالى أثناء إقامته فى مصر هى الملوخية بالأرانب. ويعد جوزيه هو تميمة بطولات الأهلى، حيث تولى تدريب الفريق للمرة الأولى عام 2001، حيث أهدى جماهير الأهلى الفوز فى أولى مبارياته الرسمية مع الفريق على ملعبه بأستاد القاهرة الدولى وتغلب على الخصم الأوروبى ريال مدريد الذى كان يضم أسماء لامعة فى عالم كرة القدم آنذاك من بينها (الفرنسى زيدان، والبرتغالى فيجو، والإسبانى راؤول، والإنجليزى بيكهام) فى إطار احتفالات الناديين بتتويجهما كناديين للقرن فى أفريقيا وأوروبا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أكلات الرياضيين المفضلة.. مانويل جوزيه عاشق للملوخية بالأرانب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.