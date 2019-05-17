شكرا لقرائتكم الزمالك يبدأ تدريباته اليوم فى المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، خوض مران الفريق الأول في المغرب في الخامسة مساء اليوم قبل الإفطار علي ملعب السعيدية بالنجيل الصناعي.

وكان الزمالك قد وصل المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة الأحد المقبل.

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وكانت بعثة الزمالك قد غادرت القاهرة فى التاسعة من مساء أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى ذهاب دور النهائى بالكونفدرالية.

يذكر أن لقاء العودة سيجمع الزمالك ونهضة بركان على استاد برج العرب، يوم 26 من شهر مايو الجارى لحسم الفائز بلقب البطولة الأفريقية التى يسعى الأبيض للتتويج بأول لقب بها.