شكرا لقرائتكم مهاجم سموحة تحت مجهر الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت الأيام الماضية عن رغبة قطبى الكرة المصرية فى التعاقد مع حسام حسن مهاجم نادي سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تلقى مهاجم سموحة اتصالا من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال الأيام الماضية، لمعرفة رأيه حول الانضمام لصفوف القلعة الحمراء، وتفاصيل تعاقده مع الفريق السكندري، لتقديم عرض رسمى للمهندس فرج عامر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

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بينما تلقى اللاعب عرضا شفهيا من أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بالزمالك، يعرض عليه الانضمام لصفوف القلعة البيضاء فى الانتقالات المقبلة، حيث أكد اللاعب أنه لا يمانع ولكن التفاوض معه سيكون عبر النادي السكندري.