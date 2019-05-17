شكرا لقرائتكم أمير عزمي: تحقيق الكونفدرالية فرصة للاعبي الزمالك لكتابة التاريخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير عزمي مجاهد، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، أن المرحلة الحالية في كأس الكونفدرالية الإفريقية، تعد الأمتار الأخيرة في البطولة وفرصة كبيرة للاعبين ليكتبوا تاريخهم مع النادي .

وأضاف أمير عزمي أن الكونفدرالية تعتبر أول بطولة بالمسمي الجديد من نصيب الزمالك، مشيرا إلى أن اللاعبين اجتهدوا وتعبوا كثيرا للوصول للنهائي.

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وشدد مدرب الزمالك على أن الزمالك جاء للمغرب لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نهضة بركان في ذهاب النهائي، وهو شوط أول والآخر في برج العرب معربا عن ثقته الكبيرة في اللاعبين.

وكان الزمالك قد وصل المغرب في فجر اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة الأحد المقبل.