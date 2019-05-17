شكرا لقرائتكم الدوخي: كان على الحكم إعادة ركلة جزاء حمدالله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح خالد الدوخي، مقيم الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه كان على حكم لقاء النصر والباطن إعادة ركلة الجزاء التي سجل عن طريقها المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف النصر الأول.

وقال الدوخي في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: قرار الحكم كان صحيحا باحتساب ركلة جزاء للنصر، لأن لمسة اليد كانت واضحة ضد لاعب الباطن، ولكن كان على الحكم إعادة ركلة الجزاء، لأن لاعبي الفريقين دخلوا إلى المنطقة لحظة تنفيذ الركلة.

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وأضاف: لا توجد ركلة جزاء لمصلحة الباطن في الدقيقة 66، لأن الاحتكاك بين مدافع النصر ولاعب الباطن كان تنافسيا ولم توجد حالة دفع.

وحول الأحداث التحكيمية التي شهدتها مباراة الهلال والشباب في ختام منافسات الدوري، ذكر: هدف الفرنسي غوميز كان صحيحا لأنه أخذ الكرة بالكتف، وبخصوص هدفه الثاني.. كان قرار الحكم صحيحا بإلغاء الهدف لأن إدواردو في حالة تسلل.

وواصل: هدف التعادل للشباب أيضا صحيح واللاعب الذي سجل الهدف لم يكن متسللا، وركلة الجزاء المحتسبة للاعب الهلال محمد البريك أيضا كانت صحيحة.