ريال مدريد يتفوق على أندية أوروبا والعالم تجارياً

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أن قيمة العلامة التجارية وصلت إلى مليار و646 مليون يورو، بزيادة 27% عن العام الماضي، ما يجعل الفريق يتصدر القائمة العالمية لأندية كرة القدم متقدما على مانشستر يونايتد الذي بلغت قيمة علامته التجارية مليارا و472 مليون يورو، يليه برشلونة الإسباني بالمركز الثالث بمليار و3939 مليون يورو.

وحل بايرن ميونخ الألماني رابعا بمليار و314 مليون يورو، ثم مانشستر سيتي بمليار و255 مليون يورو، ويكمل نادي ليفربول أندية المليار بحلوله سادسا في الترتيب العالمي بمليار و191 مليون يورو.

وتضم قائمة العشرة الكبار أيضا أربعة أندية سجلت قيمة علامتها التجارية أقل من مليار يورو وهي تشيلسي (968 مليون يورو)، وباريس سان جيرمان (914 مليونا)، وآرسنال (885 مليونا)، وتوتنام (758 مليونا).

وقامت شركة "Brand Finance" بدراسة قيمة العلامة التجارية، وتتخذ الشركة من لندن مقرا لها والتي ضم تقريرها 50 من الأندية، تم تصنيفها للموسم المنقضي والمثير أن الأندية الستة الأوائل في القائمة تمثل قيمتها التجارية لعلاماتها ما يصل إلى 40% من قيمة الأندية الخمسين مجتمعة.