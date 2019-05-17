بعد "بيتشيتشي".. ميسي يبحث عن حذاء ذهبي قياسي

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سيكون احراز الارجنتيني ليونيل ميسي جائزة أفضل هداف "بيتشيتشي" في الدوري الإسباني لكرة القدم مرة سادسة مسألة وقت ليعادل مهاجم برشلونة الرقم القياسي للاسطورة تيلمو سارا، ويقترب من احراز الحذاء الذهبي الاوروبي مرة سادسة في مسيرته الزاخرة وتعزيز رقمه القياسي.

ميسي الذي أحرز لقبه العاشر في الدوري الاسباني يعد افضل هداف في تاريخ الليغا مع 417 هدفا في 451 مباراة، وقد توج مع برشلونة بـ34 لقبا في مختلف المسابقات.

يقول مدربه ارنستو فالفيردي "ميسي ينقذنا دوما.. لن نأسف للحصول على ميسي، من حظنا ان يكون متواجدا معنا"، فيما لا يزال افضل لاعب في العالم خمس مرات النقطة المحورية في برشلونة برغم رحيل زميليه التاريخيين تشافي واندريس اينيستا.

في 2014، حطم "البعوضة" رقما قياسيا عمره 60 عاما، عندما تخطى حاجز 251 هدفا في الدوري باسم سارا، ليصبح افضل هداف في تاريخ المسابقة.

قال الارجنتيني انذاك "عندما سجلت هدفي الاول في الليغا، لم اتخيل تحطيم اي رقم قياسي وخصوصا رقم الكبير تيلمو سارا".

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بعدها بخمس سنوات، سينهي افضل هداف في الدوري خمس مرات (2010، 2012، 2013، 2017، 2018) موسمه مع لقب سادس عندما يواجه فريقه ايبار الاحد في المرحلة الاخيرة من الدوري.

لقب سيعادل به رقم سارا، الهداف الاسطوري الباسكي، المتوج ست مرات بين 1945 و1953، بعد ان كان متساويا بخمسة القاب مع الارجنتيني الفريدو دي ستيفانو، كيني والمكسيكي هوغو سانشيس.

وبعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الى يوفنتوس الإيطالي الموسم الماضي، يبتعد مطاردو ميسي مسافة شاسعة عنه، اذ سجل حتى الان 34 هدفا. يأتي بعده زميله الاوروغوياني لويس سواريز والفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد) مع 21 هدفا.

إلى أهدافه الـ34، يبدو ميسي على المسار الصحيح لاحراز جائزة الحذاء الاوروبي الذهبي، حيث يهدده الفرنسي اليافع كيليان مبابي (30 هدفا).

سيعود بطل العالم من الايقاف ليخوض مباراة ديجون في الدوري الفرنسي نهاية الاسبوع الحالي، وهي فرصته قبل الاخيرة اذ سيواجه رينس في الاسبوع التالي.

وبرغم الخروج الموجع لبرشلونة في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا امام ليفربول الانكليزي (3-صفر ثم صفر-4)، لا تزال احصائيات ميسي لافتة مع 48 هدفا في 48 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، وهو أفضل مسجل ايضا في دوري الابطال مع 12 هدفا.