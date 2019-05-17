لاسارتى يدرس الدفع بـ"مروان محسن" اساسياً فى مباراة الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى الدفع بمروان محسن مهاجم الفريق اساسياً فى مباراة الإسماعيلى المقبلة على أن تتم إراحة المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق.

ويشارك أزارو أساسياً فى مباريات الأهلى الماضية لكنه لم يقدم مستوى جيد ويواصل أهدار الفرص بشكل غريب لذا ينوى لاسارتى الإستعانة بمروان محسن أساسياً فى مباراة الإسماعيلى خاصة وأن مروان يؤدى بشكل جيد فى التدريبات الماضية كما إنه سجل هدفاً فى مباراة إنبى أمس رغم مشاركته لدقائق.

ويرى أكثر من عضو بالجهاز الفنى للأهلى أن مروان يستحق المشاركة اساسياً على أن يجلس المهاجم المغربى على دكة البدلاء وهو ما سيُحدده لاسارتى ومعاونيه فى الأيام المقبلة.

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ويبدأ الأهلى غداً، السبت، الاستعداد لمباراة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل بالدورى بعد الراحة التى حصل عليها الفريق اليوم عقب الفوز على انبى أمس بثنائية نظيفة فى الدورى.