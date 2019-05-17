شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يتسلّم تقريراً عن 12 لاعباً فى الأهلي قبل لقاء الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسلّم الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، تقريراً عن حالة اللاعبين الغائبين عن مباراة إنبى التى أقيمت مساء أمس على ملعب بتروسبورت، والمؤجلة من الأسبوع الـ30 في بطولة الدوري العام والتى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.

ويرغب الجهاز الفنى فى تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، بداية من مباراة الإسماعيلى المقرر لها مساء الأربعاء المقبل بعد الوصول إلى الأمتار الأخيرة من نهاية مسابقة الدورى.

وشارك فى مران الغائبين والتأهيل عن مباراة إنبى والذى أقيم أمس على ملعب التتش 12 لاعباً هم: باسم على وعمرو جمال ومصطفى شوبير ومحمد نجيب وصلاح محسن وأحمد حمودى وناصر ماهر ومحمد شريف وإسلام محارب وأحمد علاء، فيما أدى جونيور أجايى وعلى لطفى جلسة فى الجيم.