شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفها معانا.. الكى تحت الماء لعبة الغطس والشقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى لا يكاد يعرفها الكثير منا نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر.

”الخليج 365” يلقى الضوء على هذه الرياضات من خلال التقرير التالى..



الكى تحت الماء

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الكى تحت الماء

رياضة الكى تحت الماء من أغرب أنواع الرياضات على مستوى العالم، ونشأت على يد متسلق المرتفعات فيل شو والذى قرر الجمع بين رياضات شاقة مع أمر من أمور الحياة اليومية مثل كى الملابس.



كى فى الماء

ويقوم اللاعبون بالغطس تحت المياه وكى الملابس على الطاولة والذى يخرج بقميص أكثر كيا يكون الفائز.

وحققت بريطانيا الرقم القياسى فى رياضة الكي تحت الماء حيث قام 128 متسابقا بالغطس فى درجة حرارة تقل عن الصفر، وغاصوا لمسافة 20 مترا تحت سطح الماء غرب إنجلترا.