شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة".. لاعبو الزمالك مجبرون على الإفطار قبل مواجهة نهضة بركان.. تعرف على موقفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطر لاعبو الزمالك خوض التدريبات فى نهار شهر رمضان الكريم، استعدادا لمواجهة نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية المقرر إقامتها مساء يوم الأحد المقبل بالمغرب، لقراءة التفاصيل اضغط هنا..

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