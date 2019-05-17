شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الزمالك يغادر إلى أنجولا الثلاثاء للمشاركة فى اجتماعات الفيبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر طارق سعيد مدير إدارى فريق سلة الزمالك إلى أنجولا الثلاثاء المقبل للمشاركة فى اجتماعات الاتحاد الأفريقى لكرة السلة.
يأتى سفر مدير الفريق بعد تلقى النادى دعوة من الاتحاد الأفريقى للعبة للمشاركة فى اجتماعات مناقشة النظام الجديد للبطولة الأفريقية والتى تنطلق 24 مايو الجارى، حيث يقام الاجتماع على هامش البطولة.
وتقام البطولة بنظام جديد فى النسخة الحالية تحت إشراف الاتحاد الدولى والـ NBA
ومن المنتظر أن يشارك فى الاجتماعات ايضا عصام عبد الحميد المدير الفنى للفريق إلا أنه لم يحسم موقفه من السفر حتى الآن.
يذكر أن فريق سموحة ممثل مصر الوحيد فى البطولة بعد التغلب على الأهلى فى ربع نهائى المنافسات.
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