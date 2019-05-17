شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة أية مهدى فى دور الـ265 فى كأس العالم للسلاح بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسرت أية مهدى لاعبة المنتخب الوطنى للسلاح من نظيرتها لاعبة المجر بنتيجة 15/12 فى دور الـ265 فى كأس العالم لسيف المبارزة بدبى. كما خسرت لاعبة المنتخب الوطنى سارة تامر نونو من لاعبة فرنسا فى دور ال 128 بنتيجة 15/10. Advertisements يقود المنتخب فنيا فى هذه المنافسات المدرب احمد موسى ، فيما يرأس البعثة أسامة رياض عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للسلاح .







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