شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى يودع بطولة العالم للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو منافسات بطولة العالم التى تقام بمانشيستر، بعد الهزيمة أمام لاعب تونس بنتيجة 8/9 فى دور الـ 64 من البطولة، فى اول مشاركة له بعد العودة من الإصابة التى لحقت به خلال الأشهر الماضية بقطع فى الرباط الصليبى.

كما ودعت رضوى رضا البطولة بعد الهزيمة من لاعبة المغرب فى دور الـ32 بنتيجة 3/1، والذى وصلت له بالتغلب على لاعبة بلغاريا بدور الـ 64

فى المقابل فازت نور حسين على لاعبة أوكرانيا بدور الـ 32 و تأهلت إلى دور الـ 16 على أن تلتقى مع لاعبة تونس.