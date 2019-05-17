شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الصاوى يرحل عن تدريب الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الشرقية توجيه الشكر لطارق الصاوى المدير للفنى للفريق الأول لكرة القدم، عقب الإخفاق فى الصعود للدرجة الثانية. وجاء قرار مجلس الشرقية برحيل الصاوى، بعد الضغوطات التى شكلها أعضاء مجلس الإدارة على رئيس النادى، بضرورة رحيل الصاوي وتعيين جهاز فني جديد. ومن المقرر أن يبحث مجلس إدارة النادي عن جهاز فني جديد يقود الفريق خلال الموسم المقبل فى دورى الدرجة الثالثة.

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