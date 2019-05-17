شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مباراة بين الفطار والسحور.. الأهلى يهزم أسيك فى ليلة إبداع تريكة ومتعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، لاسيما أنها تتعلق بمواقف بمباريات كانت حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

”الخليج 365” يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الملىء بالأحداث المثيرة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر من خلال "قصة مباراة بين الفطار والسحور".

الأهلى استضاف فريق أسيك ميموزا الإيفوارى فى ذهاب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا نسخة 2006 بالقاهرة فى أمسية رمضانية ممتعة لا تزال راسخة فى أذهان عشاق القلعة الحمراء، بقيادة فنية للبرتغالى مانويل جوزيه.

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ونجح أبوتريكة فى قيادة الأهلي لتحقيق فوز غالٍ وثمين على أسيك الإيفوارى بالقاهرة فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى نسخة 2006، بهدف رائع فى شباك الفريق الإيفوارى فى مباراة انتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة، وأحرز هدف الأهلي الثانى عماد متعب، ليتأهل الأهلى لنهائى البطولة بعد الخسارة 2_1 فى أبيدجان ويتوج باللقب على حساب الصفاقسى التونسى فى نهائى دراماتيكى بتونس.