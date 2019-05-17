شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن صراع القمة بين الكبار فى الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أسابيع قليل من انتهاء مسابقة بطولة الدوري الممتاز اشتعل الصراع على اللقب، خاصة بعدما واصل الأهلي والزمالك انتصاراتهما ما جعل المنافسة تزداد اشتعالا، وهو ما نرصده فى السطور التالية من خلال عدة تساؤلات..

س: ما هو الوضع حالياً فى صراع قمة الدورى؟

ج: الأهلي يحتل قمة الدورى حالياً برصيد 73 نقطة من أصل 31 مباراة خاضها المارد الأحمر فى بطولة الدورى حتى الآن، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى بـ66 نقطة، لكن الاهلي خاض مباراتين أكثر من الزمالك.

س: ماذا عن موقف بيراميدز من سباق الفوز بلقب الدورى؟

ج: لم يعد لدى نادى بيراميدز أى فرصة للفوز بلقب الدورى، بعدما فقد رسمياً فرصة التتويج بالدورى هذا الموسم بعد فوز الأهلى على إنبي 2 / 0 وارتفاع رصيد الأحمر للنقطة 73 واتساع الفارق بينه وبيراميدز لـ7 نقاط، ويتواجد بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 66 نقطة وكان ينتظر سقوط الأهلى فى أى من المباريات المقبلة على أمل استمرار فرصته فى التتويج باللقب.

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وخاض الأهلى 30 مباراة فى الدورى ، بينما لعب بيراميدز 32 مباراة ويتبقي له لقائين وفى حال الفوز بهما لن يلحق بالأهلي رسمياً لتصبح المنافسة على لقب الدورى بين الأهلى والزمالك.

س: كيف يفوز الأهلي أو الزمالك باللقب؟

ج: إذا فاز أى منهما فى مبارياته المُتبقية بالدورى سيحسم اللقب لصالحه.

س: ما المباريات المتبقية للأهلى والزمالك فى الدوري؟

ج: الاهلي يواجه الإسماعيلى والمقاولون العرب والزمالك، فيما يتبقى للزمالك مواجهة الإسماعيلى، وحرس الحدود، والإنتاج الحربي، الجونة، والأهلي.