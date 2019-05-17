شاهد.. أهم الأرقام والإحصائيات عن بداية بطولة امم افريقيا عام 1959

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو يتضمن بداية كأس امم افريقيا عام 1959 وأهم الأرقام والإحصائيات عن البطولة. مصر تستضيف بطولة امم افريقيا 2019 فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وبمشاركة 24 منتخبا لأول مرة. وتقع مصر فى المجموعة الأولى التى تضم كلا من زيمبابوى، والكونغو الديموقراطية، وأوغندا.

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