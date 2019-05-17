تعرف على موعد وملعب المران الأول للزمالك بالمغرب استعدادا لنهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، خوض مران الفريق الأول بالمغرب فى الخامسة مساء اليوم قبل الإفطار على ملعب السعيدية بالنجيل الصناعي.
وكان الزمالك قد وصل المغرب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفيدرالية الأفريقية والمقررة الأحد المقبل.
يذكر أن لقاء العودة سيجمع الزمالك ونهضة بركان على استاد برج العرب يوم 26 من شهر مايو الجارى لحسم الفائز بلقب البطولة الأفريقية التى يسعى الأبيض للتتويج بأول لقب بها.
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