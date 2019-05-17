شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تؤدى صلاة الجمعة فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صلاة الجمعة فى مسجد فندق إقامة الفريق بمدينة السعيدية بالمغرب، وألقى منتصر الرملاوى إدارى الفريق خطبة الجمعة.

وكان الزمالك قد وصل المغرب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائى الكونفيدرالية الأفريقية والمقررة الأحد المقبل.

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وتأهل الزمالك إلى نهائى الكونفدرالية بعد التغلب على النجم الساحلى بهدف دون رد فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى نصف نهائى المنافسات الأفريقية.