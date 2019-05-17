شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تؤدى صلاة الجمعة فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صلاة الجمعة فى مسجد فندق إقامة الفريق بمدينة السعيدية بالمغرب، وألقى منتصر الرملاوى إدارى الفريق خطبة الجمعة.
وكان الزمالك قد وصل المغرب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائى الكونفيدرالية الأفريقية والمقررة الأحد المقبل.
وتأهل الزمالك إلى نهائى الكونفدرالية بعد التغلب على النجم الساحلى بهدف دون رد فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى نصف نهائى المنافسات الأفريقية.
يذكر أن لقاء العودة سيجمع الزمالك ونهضة بركان على استاد برج العرب يوم 26 من شهر مايو الجارى لحسم الفائز بلقب البطولة الأفريقية التى يسعى الأبيض للتتويج بأول لقب بها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الزمالك تؤدى صلاة الجمعة فى المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.