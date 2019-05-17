الأهلي يحصل على موافقة هيدرسفليد بضم رمضان صبحي بشكل نهائي

انهي مسئولو النادي الأهلي بشكل شبه رسمي صفقة رمضان صبحي، لاعب الفريق المعار للقلعة الحمراء، من نادي هيدرسفليد الإنجليزي والتي تنتهي يوم 30 يونيو القادم.

وبخصوص هذا الأمر، فقدت شهدت الأيام القليلة الماضية مفاوضات كثيرة بين الأهلي واللاعب في البداية ورحب فيها رمضان صلحي بالبقاء في القلعة الحمراء، في ظل عدم وضوح الرؤية حول العروض الخارجية للاعب وعدم تلقيه عروضا جادة ورسمية من أندية عديدة في أوروبا لهذا وافق رمضان على الاستمرار بالنادي الأهلي، وتحديدا أن مشاركته مع الأهلي بدأت برفع مستواه الفني بشكل ظاهر جدا، بخلاف الفترة التي تواجد فيها في انجلترا سواء في ناديه السابق ستوك سيتي أو الحالي هيدرسفيلد حيث انخفض مستواه بشكل ظاهر الأمر الذي أدى في استبعاده عن المنتخب الأول.

وأمام تلك المعطبات وافق رمضان على البقاء في الأهلي تحديدا بعدما تعهد مسئولو النادي بمنحه عقداً مالياً يناسبه ويرضى طموحه، وأشار المصدر أن مسئولو الأهلي قد حصلوا أيضاً على موافق نادي هيدرسيلفيد ببيع رمضان بشكل نهائي للأهلي ويوجد اتفاق على الصفقة لكن يتم التفاوض بشأن بعض البنود والتفاصيل الصغيرة.

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وأوضح المصدر أن النادي الإنجليزي الذي باع رمضان للأهلي خلال يناير المنقضي لمدة 6 أشهر مقابل 800 ألف يورو طلب 4 مليون دولار لبيع اللاعب بشكل نهائي ولكن الأهلي يحاول تقليل المبلغ لـ 3 مليون دولار أي 51 مليون جنيه مصري ويتفاوض الطرفين حول قيمة المبلغ المطلوب لإنهاء تلك الصفقة بشكل رسمي في الأيام القليلة القادمة وقبل انتهاء الإعارة في 30 يونيو ومن الواضح أن الأمور متقاربة جدا لإتمام الصفقة مقابل 51 مليون جنيه مصري.