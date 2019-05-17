خاص| فاتورة سيارة حمدي النقاز تفضح كذب رئيس الزمالك

يكشف "الوطن سبورت" مفاجأة جديدة في واقعة القبض على التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بسبب قيادته لسيارة بدون لوحات معدنية. وحصل "الوطن سبورت" على نسخة من فاتورة شراء النقاز سيارته، وأظهر الاطلاع عليها مفاجأة، إذ كانت بتاريخ 17 ديسمبر 2018، أي أن اللاعب اشتراها منذ 6 أشهر كاملة ولم يضع لوحات معدنية عليها، ما يكذّب ادعاء رئيس الزمالك، والذي أكد في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية فيسبوك، أن اللاعب اشترى السيارة منذ 48 ساعة فقط، ما أخر وضع لوحات معدنية عليها. ووفقا للمادة 80 من قانون...

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