الزامبي سيكازوي حكمًا لمباراة نهضة بركان والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة نادي الزمالك بأن الحكم الزامبي جاني سيكازوي هو من سيدير مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نهضة بركان يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية على أن تكون العودة يوم 26 مايو في برج العرب.

Advertisements

وأفاد مراسل الخليج 365 أن الكاف أخطر الزمالك بأن الحكم الزامبي سيكازوي هو من سيدير مباراة الذهاب وسيعاونه كل من الأنجولي جيرسون إميليانو كمساعد أول والتونسي أنور هميلة كمساعد ثان، والحكم الرابع برنارد تاميل من سيشيل.

وسيشهد النهائي تواجد تقنية حكم الفيديو "الفار" وسيشرف عليه الحكم الجامبي بكاري جاساما.

وصعد الزمالك إلى الدور النهائي بعد تخطي عقبة النجم الساحلي فيما مر نهضة بركان عبر الصفاقسي التونسي.