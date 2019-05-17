تقرير.. كيف أصبح الزمالك عقدة الأندية المغربية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وصلت بعثة الزمالك إلى المغرب صباح اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية للبطولة الكونفدرالية الإفريقية، التي يبحث خلالها الفارس الأبيض عن حصد أول ألقابه القارية منذ 16 عامًا.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية حين يحل ضيفا على نهضة بركان يوم الأحد المقبل على الملعب البلدي لبركان في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، لتسهيل مهمته في مباراة العودة المقررة يوم 26 مايو الجاري.

وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية للكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه بعد إقصاء النجم الساحلي التونسي من نصف النهائي، بينما نجح نهضة بركان المغربي في حجز مقعده في نهائي البطولة على حساب الصافقسي التونسي.

ويتفوق الزمالك على الفرق المغربية في المواجهات المباشرة بينهما على الصعيد الإفريقي، ليكوّن ما يشبه بالعقدة لأسود الأطلس، حيث حقق الفارس الأبيض 10 انتصارات من أصل 17 مباراة، مقابل خمس تعادلات وهزيمتين.

1985:

أول مباراة جمعت بين الزمالك والأندية المغربية تعود إلى عام 1985، حين التقى الأبيض أمام الجيش الملكي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تبادل الفريقان الفوز ذهابًا وإيابًا (1-0) على ملعبهما، قبل أن يحسم الجيش الملكي التأهل للنهائي بركلات الترجيح بنتيجة (4-3) في المغرب، ويحصد لقب المسابقة بعد الفوز على دراجو الكونجولي.

1996:

واجه الزمالك فريق النادي المكناسي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا 1996، في البطولة التي حصد خلالها الأبيض رابع ألقابه في المسابقة الأعرق بالقارة السمراء.

وفاز الزمالك على مكناس ذهابا بنتيجة (2-0) في مصر، وعاد من المغرب بتعادل (2-2)، ليتأهل لنصف النهائي ليطيح بالصفاقسي التونسي بركلات الترجيح، قبل حصد اللقب أمام شوتينج ستار النيجيري بركلات الترجيح أيضًا.

2002:

وبعد مرور ست سنوات، التقى الزمالك مع الرجاء المغربي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا 2002، متوجًا بآخر ألقابه في المسابقة حيث حصد خمسة ألقاب خلف الأهلي صاحب الرقم القياسي بثمانية ألقاب.

وعاد الزمالك بقيادة البرازيلي كارلوس كابرال وقتها من ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بتعادل سلبي، قبل أن يفوز على الرجاء في ستاد القاهرة بهدف نظيف سجله تامر عبدالحميد ويُتوج باللقب بين جماهيره.

2003:

وبصفته بطلا لدوري الأبطال، التقى الزمالك في السوبر الإفريقي 2003 أمام الوداد المغربي على ملعب ستاد القاهرة.

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وحصد الزمالك بقيادة البرتغالي نيلو فينجادا آخر الألقاب القارية للقلعة البيضاء، بعد الفوز على الوداد بنتيجة (3-1)، وسجل الأهداف كل من محمد عبدالواحد وحازم إمام وعبدالحليم علي.

2012:

في نسخة 2012 من دوري أبطال إفريقيا، واجه الزمالك نظيره المغرب الفاسي، في منافسات بطولة دور الـ16.

حقق الزمالك الفوز برباعية دون رد في مجموع لقائي الذهاب والإياب، بعد فوزه بنفس النتيجة (2-0).

2015:

واجه الزمالك نظيره الفتح الرباطي المغربي في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات من الكونفدرالية 2015، وحسم التعادل السلبي مباراة الذهاب، وفاز أبناء ميت عقبة في لقاء الإياب بنتيجة (3-2) على ملعب الفتح.

وصل الزمالك في تلك البطولة إلى نصف النهائي، وخسر أمام النجم الساحلي التونسي بنتيجة 5-4 في مجموع اللقائين.

2016:

واجه الزمالك نظيره الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016.

حقق الزمالك الفوز بنتيجة (4-0) في مباراة الذهاب على ملعب برج العرب، بينما خسر في لقاء الإياب بنتيجة 5-2 في الدار البيضاء، ليكتب الوداد الهزيمة الثانية والأخيرة للزمالك على يد الأندية المغربية.

وتأهل الزمالك بقيادة المدرب مؤمن سليمان إلى نهائي البطولة بعد فوزه بنتيجة (6-5) في مجموع مباراتي نصف النهائي، لكنه خسر اللقب أمام صنداونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-1 في المجموع.

2019:

في النسخة الحالية من الكونفدرالية، التقى الزمالك مع فريقين مغربيين، وكانت البداية أمام اتحاد طنجة في دور الـ32 الثاني، حيث تعادلا سلبيًا في مباراة الذهاب وفاز الأبيض بنتيجة (3-1) في لقاء العودة، ليبلغ دور المجموعات.

وفي ربع النهائي، واجه الزمالك فريق حسنية أغادير المغربي، وعاد الأبيض بتعادل سلبي من أكادير ذهابا، قبل أن يفوز بهدف إبراهيم حسن في لقاء العودة على ملعب الجيش بالسويس.