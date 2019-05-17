انسحاب فيدرر لإصابة في ساقه اليمنى

انسحب السويسري روجيه فيدرر، قبيل خوضه الدور ربع النهائي من دورة روما لكرة المضرب، خامسة دورات الألف نقطة للماسترز عند الرجال وثانية دورات البريميير الخمس عند السيدات، لمعاناته من إصابة في ساقه اليمنى، كما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الجمعة في روما.

ونقلت رابطة اللاعبين المحترفين عن فيدرر قوله: “لست جاهزاً 100 % على الصعيد البدني، وبعد مشاورات مع فريقي، قررنا أني لن ألعب”.