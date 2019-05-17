اخبار الرياضه

انسحاب فيدرر لإصابة في ساقه اليمنى

0 نشر
Alaa Ali 0 تبليغ

Advertisements

انسحب السويسري روجيه فيدرر، قبيل خوضه الدور ربع النهائي من دورة روما لكرة المضرب، خامسة دورات الألف نقطة للماسترز عند الرجال وثانية دورات البريميير الخمس عند السيدات، لمعاناته من إصابة في ساقه اليمنى، كما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الجمعة في روما.

ونقلت رابطة اللاعبين المحترفين عن فيدرر قوله: “لست جاهزاً 100 % على الصعيد البدني، وبعد مشاورات مع فريقي، قررنا أني لن ألعب”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انسحاب فيدرر لإصابة في ساقه اليمنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا