رحيل أليغري عن تدريب يوفنتوس.. رسمياً

قال يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة، إن “المدرب ماسيميليانو أليغري سيرحل عن النادي في نهاية الموسم”.
وانضم إليغري إلى يوفنتوس في 2014، وفاز بخمسة ألقاب متتالية للدوري لكنه أخفق في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا رغم قيادته الفريق للنهائي مرتين.
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