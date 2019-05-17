قبل مواجهة نهضة البركان..تعرف على الفرق المغربية التي واجهها الزمالك

يحل نادي الزمالك ضيفًا علي نهضة بركان المغربي، يوم الاحد المقبل، علي ملعب "البلدي" لبركان ضمن ذهاب نهائي كاس الكونفدرالية الأفريقية.

وستكون تلك المره الثالثة في النسخة الحالية من البطولة، التي سيواجه فيها فريق الزمالك، فريق مغربي.

وكان الزمالك قد واجه في النسخة الحالية، كل من حسنية اغادير واتحاد طنجة، وبشكل عام، واجه الزمالك الفرق المغربية في 17مباراة، حقق فيها الزمالك 10 انتصارات تعادل في 5 مباريات و خسر مرتين، وسجل 26 هدفًا بينما أستقبلت شباكه 12 هدف.

ونستعرض تاريخ المواجهة بينهم:

الزمالك والجيش الملكي المغربي في عام1985

واجه الزمالك نظيره فريق الجيش الملكي المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، حقق الزمالك الانتصار بهدف دون رد وفي الاياب تعرض الزمالك للخسارة ليخسر بركلات الترجيح بنتيجة 3/4.

الدفاع المكناسي المغربي عام 1996

واجه الزمالك فريق المكناسي المغربي في ربع النهائي واستطاع الزمالك ان يحقق الانتصار بهدفين دون رد وفي الاياب تعادل الفريقين بهدفين لكل منهم ليتاهل الزمالك الي النهائي بعد ذلك ويحقق اللقب الرابع .

الزمالك والرجاء المغربي 2002

واجه الزمالك الرجاء في نهائي 2002

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نحو تحقيق اللقب الخامس الأفريقي، استطاع الزمالك ان

يحقق الانتصار بهدف دون رد سجله تامر عبد الحميد وفي الاياب بالدار البيضاء تعادل الفريقين سلبيا ليحقق الزمالك اللقب الخامس والاخير.

الزمالك والوداد البيضاوي 2003

حقق الزمالك الانتصار علي الوداد بثلاثة اهداف مقابل هدف في كاس الاتحاد الافريقي ليحقق الانتصار

الزمالك والمغرب الفاسي 2015

حقق الزمالك فوز كبير علي االمغرب الفاسي بمجموع اللقائين بنتيجة 8/1ضمن بطولة كاس الكونفدرالية

الزمالك والفتح الرباطي 2015

تعادل الزمالك مع الفتح المغربي بدون اهداف في لقاء الزمالك علي ملعبه وفي الاياب حقق الزمالك الانتصار بنتيجة 2/3

الزمالك والوداد نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2016

حقق الزمالك الانتصار علي الوداد بنتيجة 4/0وهو الانتصار الاكبر وفي الاياب تعرض الزمالك للخسارة بنتيحة 5/2 ليتاهل الي نهائي البطولة قبل ان يخسر اللقب من صن دوانز.