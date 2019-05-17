اليوم.. الزمالك يخوض مرانه الأول في المغرب الخامسة مساء

الزمالك يخوض مرانه الأول اليوم في المغرب الخامسة مساء قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس

المدير الفني للفريق، خوض مران الفريق الأول في المغرب في الخامسة مساء اليوم قبل الإفطارعلي ملعب السعيدية بالنجيل الصناعي.

وكان الزمالك قد وصل المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الافريقية والمقررة الأحد المقبل.