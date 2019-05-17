نور حسين تتأهل إلى دور الـ 16 من بطولة العالم للتايكوندو

تأهلت نور حسين لاعبة منتخب مصر للتايكوندو إلى دور الـ 16 من بطولة العالم للتايكوندو المقامة في مدينة مانشستر بإنجلترا وذلك ضمن منافسات وزن -49 كجم بعد فوزها على بطلة أوكرانيا بنتيجة 16-15 فيالمباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة بعد أن نجحت فى تحويل تأخرها بنتيجة 14-9.
وتشارك مصر في منافسات بطولة العالم ببعثة مكونة من 10 لاعبين (6 رجال
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