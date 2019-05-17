نور حسين تتأهل إلى دور الـ 16 من بطولة العالم للتايكوندو

تأهلت نور حسين لاعبة منتخب مصر للتايكوندو إلى دور الـ 16 من بطولة العالم للتايكوندو المقامة في مدينة مانشستر بإنجلترا وذلك ضمن منافسات وزن -49 كجم بعد فوزها على بطلة أوكرانيا بنتيجة 16-15 في

المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة بعد أن نجحت فى تحويل تأخرها بنتيجة 14-9.

وتشارك مصر في منافسات بطولة العالم ببعثة مكونة من 10 لاعبين (6 رجال

و4 سيدات). واللاعبون هم: معاذ نبيل (-54 كجم)، محمد فرج (-58 كجم)، عبدالرحمن وائل (-68 كجم)، سيف عيسي (-74 كجم)، أحمد وائل، محمد أيمن (+87 كجم). واللاعبات هن: نور حسين (-49 كجم)، رضوي رضا (-57 كجم)، هداية ملاك (-62 كجم)، روان رفاعي (-67 كجم).