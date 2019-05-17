حفل إفطار جماعي لمنطقة الجيزة لكرة القدم

أقامت منطقة الجيزة لكرة القدم، برئاسة المندوه الحسينى، وأمين صندوق الزمالك السابق، حفل إفطار، يوم الخميس،بحضور رؤساء أندية الجيزة المسجلين بالمنطقة، وعدد من نجوم
الكرة القدامى بأندية الأهلي والزمالك والترسانة.
وحرص رؤساء اندية الجيزة عقب حفل الإفطار مناقشة أمور عدة تتعلق بمستقبل الكرة بالمنطقة وكيفية النهوض بها.
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