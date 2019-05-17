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حفل إفطار جماعي لمنطقة الجيزة لكرة القدم

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أقامت منطقة الجيزة لكرة القدم، برئاسة المندوه الحسينى، وأمين صندوق الزمالك السابق، حفل إفطار، يوم الخميس،

بحضور رؤساء أندية الجيزة المسجلين بالمنطقة، وعدد من نجوم
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الكرة القدامى بأندية الأهلي والزمالك والترسانة.

وحرص رؤساء اندية الجيزة عقب حفل الإفطار مناقشة أمور عدة تتعلق بمستقبل الكرة بالمنطقة وكيفية النهوض بها.

 

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