بعثة الزمالك تؤدي صلاة الجمعة في المغرب

أدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صلاة الجمعة فى مسجد فندق ميليا بمدينة السعيدية بالمغرب. بالمغرب. وقام منتصر الرملاوي إداري الفريق بإلقاء خطبة الجمعة. وكان الزمالك قد وصل المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة الأحد المقبل.

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