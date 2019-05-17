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رسميًا.. يوفنتوس يعلن رحيل أليجري

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن رحيل مدرب الفريق الفني، ماسيمليانو أليجري عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وقال نادي يوفنتوس في بيان رسمي له: " أليجري لن

يكون مدربًا للفريق في الموسم المقبل 2019/2020".

وأشار الموقع أن أليجري سيعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا السبت، مع رئيس

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النادي أندريا أنيلي لتوضيح كافة الأمور.

وكان أليجري تولى القيادة الفنية للفريق عام 2014، خلفًا لأنتونيو كونتي، وحصد مع الفريق 11 بطولة، بالإضافة إلى الوصول إلى نهائي مرتين عام 2015 و2017.

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