وزير الرياضة يشيد بتواجد مدير مركز العاشر بعد زيارة مفاجئة

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمدير مركز شباب العاشر من رمضان والعاملين به، وذلك لالتزامهم بخطة العمل داخل المركز وحرصهم على التواجد المستمر، وتقديم كافة الخدمات للأعضاء والمترددين على المركز لممارسة كافة الأنشطة المختلفة.

وقد وجه سيادته بسرعة تشكيل لجنه اداريه من مدير المركز والمشرف المالي والمشرف الرياضي لادارة شئون المركز لأقرب جمعية عموميه للمركز لانتخاب مجلس إدارة، كما

وجه سيادته بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة للإشراف علي المركز لبدء العمل علي تطويره وطرح جميع الفرص الاستثمارية بحق الانتفاع حتي يتم تطويره علي وجه السرعه واستخدام الامكانات المتاحه بالمركز أفضل استخدام ممكن والذي تتجاوز مساحته١٤ فدانا حتي يتوافر بالمركز عناصر جذب للأعضاء.

Advertisements

وفي نفس السياق، أعرب وزير

الشباب والرياضة عن إستيائه من الإهمال داخل المركز وعدم النظافة، حيث أمر بتحويل مدير المركز للتحقيق نتيجة للاهمال السائد داخل أركان المركز، لافتا الى أنه سيتم تحديد موعدا لمقابله لجنة إدارة المركز الاحد القادم بديوان عام الوزارة لبدء العمل على تطوير المركز، ومعالجة جميع أنواع الخلل والإهمال.

يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة لضبط سير العمل في كافة المنشآت الشبابية والرياضية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير مراكز الشباب، وتقديم خدمات متميزة لكافة المواطنين والأعضاء المترددين على مراكز الشباب.