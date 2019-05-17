اليوم.. مؤتمر صحفي للإعلان عن الجهاز الفني للترسانة

يعقد نادي الترسانة مساء اليوم الجمعة، برئاسة طارق سعيد حسانين مؤتمرًا صحفيًا، لتقديم الجهاز الفنى الجديد بقيادة علاء ميهوب.

ومن المقرر أن يكون المؤتمر الصحفي الساعة العاشرة، وكان الترسانة أعلن التعاقد مع علاء ميهوب مدربًا للفريق خلفًا لأحمد

كشري الذي استقال عن تدريبه للفريق.

وكان قد اعتذر فاروق جعفر عن تولي القيادة الفنية للفريق بعد ثلاثة أيام من الاتفاق مع الإدارة لتدريب الفريق.