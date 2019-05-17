لاسارتي يتسلم تقريرًا عن لاعبي الأهلي الغائبين عن لقاء إنبي

يتسلم مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تقريرا عن حالة اللاعبين الغائبين عن مباراة انبي التي أقيمت، مساء أمس، على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الـ30 في بطولة الدوري العام.

ويرغب الجهاز الفني في تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة بداية من مباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل بعد الوصول إلى الأمتار الأخيرة من نهاية مسابقة الدوري .

وشارك في مران الغائبين عن مباراة انبي والذي أقيم أمس على ملعب التتش كل من: باسم علي وعمرو جمال ومصطفى شوبير ومحمد نجيب وصلاح محسن وأحمد حمودي وناصر ماهر ومحمد شريف وإسلام محارب وأحمد علاء، فيما أدى جونيور أجايي وعلي لطفي جلسة في الجيم.