رياضة | باريس يرد على التعاقد مع جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس يرد على التعاقد مع جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي على الشائعات التي تربط بطل الدوري الفرنسي بضم أنطوان جريزمان من اتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده بداية من يوليو المقبل.

وقال توخيل في تصريحات نشرها موقع لو10 سبورت الفرنسي: جريزمان يستطيع اللعب في كل الفرق وكل المدربين ترغب بلاعب مثله لكنه خيار غير واقعي بالنسبة لباريس سان جيرمان.

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وتابع: نحن في باريس سان جيرمان لا نبحث عن لاعبين مثل جريزمان لأننا نريد لاعبين بصبغة دفاعية في الميركاتو الصيفي.

يشار إلى أن الصحافة الإسبانية تؤكد على اقتراب برشلونة من ضم جريزمان مقابل 120 مليون يورو والفرنسي سيوقع على عقد لمدة 5 سنوات مقابل 17 مليون يورو سنويا.

بينما باريس سان جيرمان لا يفكر في ضم جريزمان لوجود نيمار وكيليان مبابي في الهجوم والنادي يريد تدعيم خط الدفاع والوسط في الصيف.