رياضة | غدا.. الهلال السعودي يبدأ استعداداته لمواجهة الدحيل القطري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. الهلال السعودي يبدأ استعداداته لمواجهة الدحيل القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ فريق الهلال السعودي غدا السبت استعداداته لمواجهة الدحيل القطري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقرر البرازيلي شاموسكا المدير الفني للزعيم منح لاعبيه راحة سلبية اليوم بعد مواجهة الشباب أمس والتي انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الختامية بالدوري السعودي.

ويسعى الهلال لتجاوز خسارة لقب الدوري السعودي لصالح النصر بالفوز على الدحيل واعتلاء صدارة المجموعة بعد ضمان التأهل لدور الستة عشر من الأبطال.

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وكانت مباراة الذهاب انتهت لصالح الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من 5‪ مواجهات، حقق الفوز في 4 مباريات، وتلقى هزيمة وحيدة على يد استقلال طهران.

ويأتي الدحيل القطري ثانيا في ترتيب المجموعة برصيد 8‪ نقاط من 5‪ مواجهات، انتصر في مباراتين وتعادل في مثلهم، وتلقى هزيمة وحيدة على يد الهلال.