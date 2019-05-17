رياضة | راموس يصدم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يصدم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت كتيبة فريق ريال مدريد الإسباني للتدريبات الجماعية مساء اليوم تحضيراً لمواجهة ريال بيتيس يوم الاحد المقبل في ختام مباريات الدوري.

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن تدريبات ريال مدريد لم تشهد تواجد القائد سيرجيو راموس بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب في الفترة الماضية.

Advertisements

واشارت الصحيفة إلى أن مشاركة راموس مع ريال مدريد في لقاء بيتيس صعبة للغاية لعدم مشاركته حتي الآن في تدريبات الفريق التحضيرية للمواجهة الخيتامية في الليجا.

واكدت الصحيفة على أن راموس لن يودع جماهير البرنابيو في اللقاء الأخير بالدوري بعد تضائل فرصة مشاركته.